Koronavirüs geçirenler dikkat! İki yıl sonra bile hala... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Araştırmacılar, hastaneye yatmış Covid-19 hastalarının hastalıktan kurtulduktan sonraki uzun vadeli sağlık sonuçlarını ve Uzun Covid'in belirli sağlık etkilerini analiz etti.

The Lancet Respiratory Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerin en az yarısında enfeksiyondan iki yıl sonra bir veya birden fazla semptom görülüyor.

2 YIL SONRA BİLE DEVAM EDEN SEMPTOMLAR: YORGUNLUK, NEFES DARLIĞI VE UYKU GÜÇLÜKLERİ

Çalışma, fiziksel ve zihinsel sağlığın zaman içinde genel olarak iyileşmesine rağmen, Covid-19 hastalarının genel nüfusa göre hala daha kötü sağlık ve yaşam kalitesine sahip olma eğiliminde olduğunu söylüyor. Buna göre, hastalarda ilk kez hastalandıktan iki yıl sonra bile yorgunluk, nefes darlığı ve uyku güçlükleri gibi en az bir semptomun kaldığı gösterildi. Ruh sağlığı değerlendirmelerinde ise katılımcıların yüzde 13'ünde anksiyete belirtileri, yüzde 11'inde depresyon belirtileri bulundu.

UZUN VADELİ ETKİLERİ VAR

Artan kanıtlar, COVID-19'dan iyileşen kişilerin önemli bir bölümünün birden fazla organ ve sistem üzerinde uzun vadeli etkileri olduğunu gösteriyor.

Çalışma, Pekin'deki Çin-Japonya Dostluk Hastanesindeki doktorlar tarafından yönetildi. Çalışmanın baş yazarı Profesör Bin Cao, "Bulgularımız, hastaneye kaldırılan Covid-19'dan kurtulanların belirli bir kısmı için, enfeksiyondan kurtulmuş olsalar da tamamen iyileşmek için iki yıldan fazla bir süreye ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi.

Cao, "Covid-19'dan kurtulanların, özellikle uzun süreli Covid semptomları olanların devam eden takibi, hastalığın daha uzun seyrini anlamak için ve iyileşme için rehabilitasyon programlarının faydalarının daha fazla araştırma için çok önemlidir.

Covid-19'a yakalanmış insanların önemli bir kısmına, sürekli destek sağlamaya ve aşıların, tedavilerin ve varyantların uzun vadeli sağlık sonuçlarını nasıl etkilediğini anlamaya ihtiyaç var" diye konuştu.

1.192 COVID HASTASI TAKİP EDİLDİ

Bilim insanları, 2020'nin başlarında Wuhan'daki Jin Yin-tan Hastanesine kaldırılan 1.192 Covid hastasını takip ederek, semptomları başladıktan altı ay, 12 ay ve iki yıl sonra onları kontrol etti.

Ortalama yaşın 57 olduğu ve hastaların yarısından fazlasının erkek olduğu çalışmada, altı dakikalık yürüme değerlendirmesi ve laboratuvar testleri yapıldı. Hastalar, ruh sağlığı ve yaşam kalitesiyle ilgili anketlere de yanıt verdi. Bazılarının ayrıca solunum fonksiyonları kontrol edildi ve her ziyarette göğüs görüntülemesi alındı.

Sonuçlara göre, altı ay sonra, çalışma katılımcılarının yüzde 68'inde en az bir uzun süreli Covid belirtisi tespit edildi. İki yıl içinde, raporlar yüzde 55'e düştü. Bilim insanları, hastaları yılda bir kez takip etmeye devam etmeyi düşündüklerini ifade etti.