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HaberlerSağlık
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Koronavirüs günlerinde beslenme

Sağlıklı beslenme ve bağışıklığı kuvvetlendirme konusu her türlü hastalığa karşı vücudun en önemli savunma yöntemi, ancak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde her zamankinden çok daha fazla revaçta. Hemen her gün beslenme ile ilgili gündeme gelen çeşitli tavsiyeler, kimi zaman da bilgi kirliliği yaratarak kafaların karışmasına neden olabiliyor. Peki bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenmeliyiz? Vitamin ve mineral takviyesi almak doğru mudur? Sağlıklı beslenmede suyun önemi nedir? Ne kadar su içilmesi sağlıklıdır? Uzman konuğumuz Dr. Şirin Seçkin tüm bu soruları ve daha fazlasını haberturk.com için yanıtladı… Vücudun sağlıklı olabilmesi için probiyotiklerin önemine dikkat çeken Seçkin; ev yapımı yoğurt, sirke, turşu, tarhana, kefir gibi besinlere daha çok yer verilmesi gerektiğini vurguladı. Sebze, meyve ve lif ağırlıklı beslenmenin doğru olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin, hindistancevizi yağı, susam yağı, tereyağı, zeytinyağı, kaymak gibi sağlıklı yağların hücreler üzerinde ince bir tabaka oluşturarak vücudu koruduğunu söyledi.  

Koronavirüs günlerinde beslenme

Dr. Şirin Seçkin bu hafta, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin sürdüğü bugünlerde probiyotikler ve sağlıklı yağların önemine dikkat çekerek beslenme için önemli uyarılar yaptı.

Her hafta sağlığımız için önemli konuları anlatan Dr. Şirin Seçkin ile önceki yayınları aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

HAMİLELİKTE BESLENME

Yaşam boyu devam eden beslenme alışkanlıklarımız ile damak zevkimiz hayatımızın ilk iki yılında belirleniyor. Dolayısıyla 0-2 yaş bebek beslenmesi büyük önem taşıyor. Hatta bir çocuğun hayatında doğru ve sağlıklı beslenmenin temeli, annenin hamile kalmadan önceki döneminde atılıyor. Hamilelik öncesi, hamilelik ve emzirme dönemlerinde nasıl beslenmek gerekiyor? Bebeklerde zeka ve bağışıklığı güçlendirmek için hangi besinlere ağırlık verilmeli? Çocuklarda doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmenin yolları nedir? Sağlıklı beslenmeyle düzelebilen hastalıklar hangileri? 

BABANIN ROLÜ

Çocuğun beslenmesi, yetiştirilmesi, büyütülmesi gibi konular genel olarak anne-çocuk ilişkileri üzerinden ele alınıyor ve baba aslında ailenin temel unsuru olmasına rağmen, biraz yardımcı oyuncu gibi algılanıyor. Çocuğa ayrılan sürenin her iki ebeveyn için de çok zorlaştığı modern dünyada babanın çocuğun yaşamındaki hayati rolü ihmal ediliyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığı baba işlevinin eksikliğinin neden olduğu problemler ortaya çıktığında anlaşılıyor. Peki babanın çocuğun hayatındaki rolü ve önemi nedir? Babanın çocuğun hangi dönemlerinde hangi işlevleri olmalıdır? Baba olmaya hazır olmak ne anlama gelir?

ÇOCUKLARDA REZİLYANS

Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren hep yeni bir şeyler öğrenmek ve hayata adapte olmak durumunda kalıyor ve bu sırada türlü güçlüklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu bazen okula başlamak ya da yeni bir kardeşin neden olduğu zorluklar olabildiği gibi, bazen de en yakınlarını kaybetmek gibi ağır travmalar olabiliyor. Peki hayatın türlü güçlükleri karşısında esnek ve toparlanabilme becerisine sahip bir çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuklarda rezilyans ne anlama gelmektedir? Çocuklara özgüven, sorumluluk, empati gibi duygular nasıl aşılanır? Tüm aileyi etkileyen problemleri çocuktan gizlemek doğru mu?

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