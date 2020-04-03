AA

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA),yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilebilmesi için kanda antikor düzeyini ölçen bir kan testinin "acil durum kullanımına" onay verdiği bildirildi.

AA'nın Livescience.com internet sitesi kaynaklı haberine göre, FDA, merkezi Kuzey Karolina eyaletinde bulunan "Cellex" firmasının ürettiği kan testi için verdiği onay belgesini, 1 Nisan'da firmaya yolladı. Sitede yayımlanan belgede, kanda Kovid-19'a karşı üretilen İmmünglobulin M (IgM) ve İmmünglobulin C (IgC) antikorların seviyesini belirlemeyi sağlayan kan testinin Kovid-19 taşıdığından şüphelenilen kişilerde kullanılabileceği belirtiliyor. Belgede, testin yalnızca yetkili laboratuvarlarda uygulanabileceği uyarısı yapılıyor.

KORONAVİRÜSÜ ATLATIP YENİDEN VİRÜSÜ KAPAN HASTALARIN TEŞHİSİNDE ETKİLİ

ABD'de ve dünyada Kovid-19 vakalarını tespit etmek için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi kullanılıyor.

Test, geniz ve burun sürüntü örneklerinde virüsün enzim faaliyetini gösteren Ribo Nükleik Asit (RNA) izlerini saptayarak teşhis yapıyor. Ancak PCR testi, hastalığı bir kez atlattıktan sonra yeniden virüs kapan kişilerde, bunların vücutlarında hastalık sonrasında da hala belirgin seviyede Kovid-19 RNA'sı bulunduğundan sonuç vermiyor.

Kandaki antikorların seviyesi yalnızca vücutta virüs olduğunda arttığından bu tip hastalarda teşhis için kan testlerinin kullanılması gerekiyor.

KORONAVİRÜS TESTİ 15 DAKİKAYA KADAR SONUÇ VEREBİLİYOR

Uzmanlar, 15 dakikaya kadar sonuç verebilen kan testlerinin, yaygın kullanım açısından 6 ila 7 saatte sonuç veren PCR testlerine göre, daha verimli olacağına dikkat çekiyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de şu ana dek 245 bin 573 vaka tespit edilirken, 6 bin 95 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek dünyada bir milyondan fazla kişide tespit edildi, virüs nedeniyle 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

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