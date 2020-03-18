Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Koronavirüs (Kovid-19) Çin-Avrupa uçuş trafiğini şubatta yüzde 61 azalttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin-Avrupa uçuş trafiği şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 azaldı. En fazla uçuş trafiğine sahip 50 havaalanı arasında İstanbul Havaalanı günlük 540 uçuşla 6'ncı, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ise günlük 296 uçuşla 15'inci sırada yer aldı. En çok uçuş gerçekleştiren 50 hava yolu şirketi içinde Türk Hava Yolları 1193 uçuşla 3'üncü ve Pegasus Havayolları 459 uçuşla 13'üncü oldu.

Çin-Avrupa uçuş trafiği
AA

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) raporundan yaptığı derlemeye göre, Avrupa şebekesindeki uçuş trafiği bu dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,6 geriledi.

Şubatta Çin ile Avrupa arasındaki karşılıklı uçuşlar yüzde 61 azalırken, günlük bazda 98 adet daha az uçuş gerçekleştirildi. Hong Kong ile yapılan karşılıklı uçuşlarda yüzde 19,9, İran ile karşılıklı uçuşlarda da yüzde 16,4 azalış yaşandı.

Çin ile yapılan uçuşlardan etkilenen ülkeler değerlendirildiğinde, en fazla düşüş yüzde 19 ile Almanya'da görüldü. Bu ülkeyi yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Fransa ve yüzde 11 ile İtalya izledi.

Karşılıklı uçuşların şubatta arttığı ülkeler yüzde 0,6 ile ABD, yüzde 1,5 ile Rusya, yüzde 1 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 14 ile Mısır, yüzde 5,6 ile Katar oldu.

İÇ HAT UÇUŞLARINDA ORTADOĞU VE ÇİN ÖN PLANDA

Türkiye'de açısından bakıldığında iç hat uçuşlarının yanı sıra Ortadoğu ve Çin ile yapılan uçuşlardaki azalma dikkati çekti.

En fazla uçuş trafiğine sahip 50 havaalanı arasında İstanbul Havaalanı günlük 540 uçuşla 6'ncı, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ise günlük 296 uçuşla 15'inci sırada yer aldı.

En çok uçuş gerçekleştiren 50 hava yolu şirketi içinde Türk Hava Yolları 1193 uçuşla 3'üncü ve Pegasus Havayolları 459 uçuşla 13'üncü oldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var'
İŞ-YAŞAM'Ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var'
Trump tüm ABD'lilere 1000 dolarlık çek gönderecek - haberler
İŞ-YAŞAMTüm vatandaşlarına 1000 dolar yollayacak
Son dakika! Avrupalı dev şirket kamulaştırıldı - Haberler
İŞ-YAŞAMBatmaktan kurtarıldı
Ev tekstilinde 165 ülkede "Made in Türkiye" imzası
İŞ-YAŞAMEv tekstilinde 165 ülkede "Made in Türkiye" imzası
Cep kolonyaya talep patladı - haberler
İŞ-YAŞAMCep'te taşınıyor! Talep patladı
Son dakika! Bakan duyurdu! Yeterli miktarda ürün var - Haberler
İŞ-YAŞAMBakan duyurdu! Yeterli miktarda ürün var
Ekonomiyi Destek Paketi'nde alınacak 60 önlem
İŞ-YAŞAMEkonomi yönetiminden 60 istek
Fırıncılardan koronavirüse karşı "ekmekte kağıt ambalaj kullanılsın" çağrısı
İŞ-YAŞAMFırıncılardan ekmekte ambalaj çağrısı
Gıda üretimi ve stoklarla ilgili flaş açıklama açıklama - haberler
İŞ-YAŞAMGıda üretimi ve stoklarla ilgili açıklama geldi
Restoran işletmecileri corona virüsüne karşı destek istiyor
İŞ-YAŞAM'İşletmelerin yüzde 80'i sıkıntı yaşar'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X