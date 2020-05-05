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Koronavirüs nedeniyle kabinlerde müşteri ağırlıyorlar

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan bir restoran, koronavirüs pandemisi nedeniyle 1,5 metrelik kabinlerde müşteri ağırlamaya başladı. Fransız tarzı özel odalardan ilham alınan çevre dostu kabinler, oldukça ilgi görüyor

kabin restoran
HABERTURK.COM

Tüm dünyanın koronavirüs pandemisiyle mücadele ettiği bu dönemde çoğu sektör gibi yeme-içme sektörünü de zorlu bir süreç bekliyor. Türkiye ve birçok ülkede koronavirüsün yayılımını önlemek için restoran ve kafelerde oturulmaya izin verilmese de sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak farklı çözümler üretiliyor.

Virüsün henüz kesin tedavisi olmaması ve hızlı bir şekilde yayılması sosyal mesafeye uzun bir süre dikkat etmemiz gerektiğinin sinyalini verirken, Hollanda'da bulunan bir restorandaki 1,5 metrelik kabinler gelecek için gerçekçi bir fikir veriyor.

Sanattaki yeni gelişmelere kendini adayan bir merkez olarak Amsterdam'da 1983'te kurulan Mediamatic, genel olarak doğa, biyoteknoloji, sanat ve bilim konularında atölye çalışmaları, dersler ve sanat projeleri düzenliyor.

Mekan, şimdilerde misafirlerine nehir kenarındaki doğa dostu kabinlerde bitki ağırlıklı yemekler sunmayı planlıyor.

Restoran, Fransız tarzı özel odalardan ilham aldıkları çevre dostu kabinlerle yeni bir düzen üzerine kafa yoruyor. Projenin tamamen hayata geçirilmesi için ise Hollanda hükümetinin restoranlar ve kültür sanat kurumlarının açılmasına izin vermesi bekleniyor.

Henüz deneme aşamasında olan restorana gösterilen ilgi büyük. Zira, restoranın kabinlerinin haziran sonuna kadar rezerve edildiği belirtiliyor.

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