Koronavirüs sonrası akciğerlere dikkat! 0:00 / 0:00

İHA

Pandemi salgınından en çok etkilenen kişilerin yaşlı erkek hastalar olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Çetin, hipertansiyon, obezite ve diyabet hastalığı olan kişilerin sayısının arttığını söyledi.

Uzm. Dr. Çetin, hastaların bu süreçte hiç şikayeti olmayıp taşıyıcı olandan, solunum yetmezliğine varana kadar farklı tablolarda göğüs kliniğine başvurduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Demet Çetin, "Hastalığı geçirdikten sonra da ciddi problemler görülebilmektedir. Bu hastalık kandaki pıhtılaşmaya neden olarak, kan akımının durmasına ve akciğer, kalp, beyin gibi hayati organlara ciddi hasar verebilmektedir. (Kalp krizi, felç, akciğer embolisi gibi). Koronavirüs, kalp kasının iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabilmekte ve tedavi edilmezse hastalarda kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Psikolojik bozukluklar da mutlaka göz önünde bulundurulmalı (kaygı bozukluğu, anksiyete, depresyon gibi) ve bu tür hastalarda psikolog ya da psikiyatristten destek alınmalıdır" dedi.

Çetin, ağır zatürre (pnömoni) ile takip edilip solunum desteği olmadan taburcu edilen hastalarda birinci ve üçüncü ay kontrol poliklinik muayenesinin yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Kontrol akciğer grafileri, basit laboratuvar incelemeleri ve solunum sıkıntısı devam eden hastalarda üçüncü ayda solunum fonksiyon testleri yapılması ve gerekirse tomografi tekrarı önerilir. İlk Ayda myokardit, emboli gibi komplikasyonlar gözden geçirilir. Yoğun bakımlardan oksijen desteği ile evlerine gönderilen hastalar izolasyon bitiminde taburculuğun iki ile üçüncü haftasında kontrole gelmelidirler. Bu hastalar uzun süre yoğun bakımda kaldıklarından dolayı kas kuvvetinde azalma, denge fonksiyonlarında bozulma, kalp ve akciğer kapasitelerinde azalma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda hem fiziksel, hem solunumsal fonksiyonları geri kazanmak için fizik tedavi programları oldukça yararlı olmaktadır. Bu tür hastalarda akciğer fibrozisine (sertleşmesi) gidiş değerlendirilmeli, steroid tedavisi (kortizon) verilenler yakın takip edilmelidir.’’