Dikkat! Koronavirüsle savaşa ne kadar hazırız? - Haberler

Naime Sert nsert@haberturk.com

Koronavirüs kapıya dayandı! Dünya Sağlık Örgütü, ülkeleri "Virüs gerçekten kapıyı çalıyor!" diyerek önlemlerini artırmaya çağırdı. Virüs şu ana kadar 39 ülkeye yayıldı. Pek çok ülkenin salgına karşı planları var ve bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Peki ne kadar hazırız?

Ekim 2019'da, yani koronavirüs salgını başlamadan önce yayınlanan Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi'ne göre Türkiye 195 ülke arasında küresel salgın hastalıklara karşı en hazır 40'ıncı ülke konumunda.

İRAN 97'NCİ SIRADA

Amerikan Nükleer Savaş Tehdidini Azaltma Girişimi Fonu, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ve The Economist Intelligence Unit'in yayınladığı rapora göre salgın hastalıklara karşı en hazır ülke ABD. Koronavirüsün Çin'den sonra en fazla ölüme yol açtığı İran 97'inci, salgının en fazla etkilediği ülkelerden İtalya 31'nci sırada bulunuyor.

Koronavirüs ortaya çıkmadan çok önce hazırlanan rapor, ülkelerin acil sağlık gereksinimlerine, salgınlara karşı ne kadar hazır olduğunu ölçüyor.

6 KRİTERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR

Genel değerlendirme dışında, ülkelere puan verilen 6 kriter daha bulunuyor. Alınan önlemler, erken teşhis, hızlı tepki, tedavi, finansman, ülkenin biyolojik tehditlere karşı kırılganlığı olarak sıralanıyor.

195 ülkenin yer aldığı rapora göre küresel çapta sağlık güvenliği zayıf ve salgınlara karşı tam olarak hazırlıklı bir ülke yok. Küresel biyolojik risklerin hükümetler ve bilimin cevap veremeyeceği kadar hızlı yayılabileceğine dikkat çekilen raporda uluslararası toplumun birlikte çalışmasının önemine vurgu yapılıyor.

ABD EN HAZIR ÜLKE

Rapor, ülkelerin kamuya açık olan bilgilerinden yararlanılarak hazırlandı. Endekste ülkeler 1 ila 100 arasında puanlandı. ABD 83.5 puanla salgın hastalıklara karşı en hazır ülke olarak yer aldı. İkinci sırada 77.9 puanla İngiltere, üçüncü sırada 75.6 puanla Hollanda yer aldı. Avustralya 75.5 puanla dördüncü, Kanada 75,3 puanla beşinci sırada yer buldu.

Sıra Ülke Puan 1 ABD 83.5 2 İngiltere 77.9 3 Hollanda 75.6 4 Avustralya 75.5 5 Kanada 75.3 6 Tayland 73.2 7 İsveç 72.1 8 Danimarka 70.4 9 Güney Kore 70.2 10 Kanada 68.7 31 İtalya 56.2 40 TÜRKİYE 52.4 51 Çin 48.2 97 İran 37.7

İLK 10'DA ASYA'DAN İKİ ÜLKE VAR

Tayland ve Güney Kore, Batı ülkeleri dışında ilk 10'da yer alan iki ülke oldu.

EN AZ HAZIRLIKLI AFRİKA

Avrupa ülkelerinin çoğu, Rusya, Orta Doğu Ülkeleri, Asya ve Latin Amerika, en hazırlıklı ülkeler olarak sıralanırken 66 ila 34.3 arasında puan aldı. En az hazırlıklı ülkeler ise Afrika kıtasındakiler çıktı. Kuzey Kore 17.5, Somali 16.6 ve Ekvator Ginesi 16.2 puanla listesinin son üç ülkesini oluşturdu.

ÇİN 51'İNCİ SIRADA YER BULDU

Koronavirüs salgının başladığı ve şu ana kadar en fazla kişinin etkilenip, en fazla insanın öldüğü Çin, 48.2 puanla en hazır 51'inci ülke olarak listelendi.

TÜRKİYE ÖNLEMLER KATEGORİSİNDE 20'NCİ SIRADA

Türkiye, salgının ortaya çıkması veya tekrarlanmasına karşı alınan önlemler sıralamasında ise 195 ülke arasında 20. sırada yer buldu. Bu kategoride de ilk sırayı ABD alırken, onu İsveç ve Tayland izledi.

Erken teşhiste ise Türkiye 45.6 puanla 74'üncü sırada yer aldı.

Bir salgının yayılmasına hızlı tepki verilmesi konusunda ise Türkiye'nin puan 49, sırası 46 oldu.

Tedavi kriterinde ise Türkiye 45.7 puanla 30'uncu oldu. Finansmanda 64.3 puan ile ile 23'üncü olan Türkiye, en kötü sıralamayı biyolojik tehditlere karşı kırılganlık kategorisinde aldı ve 56.5 puanla 92'inci oldu. Bu kategoride ortalama ise 55 puan.