*Koronavirüs ile ilgili tabloda en gerçekçi olmayan ve gereksiz korkuya yol açan şey nedir?
* “Tedbir almaya evet paniklemeye hayır” yaklaşımında hangi yöne daha yakınız?
*Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs konusunda aldığı tedbirler ile medya ve kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeler yeterli mi?
*Şu anki gidişat nasıl değerlendirilmeli?
*Biyolojik ajan iddialarının doğruluğu olabilir mi?
*Çin’in hastalıkla mücadelede şu ana kadar ki karnesi nasıl?
*Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilanından ne anlamalıyız?
*1960’lı yıllardan beri tanıdığımız koronavirüs nasıl bir değişime uğradı?
*Koronavirüs hasta sayısında artış olsa da yaşamını kaybeden kişi sayısının gribe bağlı olarak yaşamını kaybedenlere göre daha az olduğu gerçeği mevsimsel gribe olan bakışı değiştirmeli mi?
*Hastalığın alt solunum yollarına ilerleyerek zatürreye yol açması en çok kimleri etkiliyor?
*Alınacak en etkili tedbirler neler?
*Destek tedaviler, hijyenik koşullar ve istirahat ne kadar etkili?
*Termal kameralar şüphelileri belirlemede kesin sonuç veriyor mu?
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