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İngiliz gazete Mirror'da yer alan habere göre; İngiltere'de hastane yetkilileri, koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için personele sakallarını tıraş etmeleri gerektiğini açıkladı. Sebebi ise sakalların koronavirüsten korunmak için takılan yüz maskelerini etkisiz hale getiriyor olması.

Southampton Hastanesi'ndeki erkek personellere, hangi tip sakal modellerini kullanabileceğine dair bir e-posta gönderildi.

Tıbbi Direktör Derek Sandeman tarafından hazırlanan kararnamede 36 farklı stil listelendi. Maskeyi etkisiz hale getiren sakal tıraşlarına izin verilmezken, dini veya kültürel nedenlerle sakal uzatanlar yasaktan muaf tutulacak.

Maskenin kenarlarında boşluklar olduğu takdirde kirli hava bu boşluklardan içeri girerek ciğerlere ulaşıyor. Bu nedenle sakallar nedeniyle maskenin yüzü iyi bir şekilde kapatmasının imkansız olduğu dile getirildi.

Southampton Hastanesi, personele e-posta ve grafik gönderildiğini doğruladı. King's College London'dan enfeksiyon uzmanı Dr. Nathalie MacDermott, yüz maskesi takarken sakal tehlikesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yüz maskesi taktığınızda sakalın zararı, maskenin yüze güvenli bir şekilde oturmaması ve sağlık çalışanını korumak için yeterli bir bariyer sağlamasıdır."