Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Koronavirüsü 1 dakikada tespit eden yapay zeka destekli bir sistem geliştirildi. MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan'ın da aralarında bulunduğu grup tarafından koronavirüse karşı "yapay zeka ile radyoloji görüntüleme" adı verilen bir bilgisayar programı geliştirildi. Yapay zeka destekli bu sistem sayesinde akciğer tomografileri 1 dakika gibi bir sürede taranacak ve koronavirüsün (covid-19) daha hızlı bir şekilde tespit edilmesi sağlanacak.

KORONAVİRÜSÜ 1 DAKİKADA TESPİT EDECEK

Habertürk'e konuşan Dr. Muhittin Taşdoğan, koronavirüsü 1 dakikada tespit eden sistemle ilgili şunları söyledi: "Projenin hayata geçmesi 15 günü buldu. Binlerce normal akciğer tomografisi ve ulaşabildiğimiz covid-19 pozitif tomografileri toparladık. Tomografilerin derlenmesi, yazılımı ve mühendislik işleri, doktorların yorumu derken 15 günü buldu. Arkadaşlar gece gündüz çalıştı."

Dr. Taşdoğan geliştirdikleri yazılımı bugün Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne takdim ettiklerini dile getirerek, yazılımın haftasonuna kadar kullanılmaya başlanacağını vurguladı.

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan

HAFTASONUNA KADAR KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Milletvekili Dr. Taşdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sistemimizi insanlarımızın hizmetine kullanılması için Gaziantep il sağlık müdürümüze teslim ettik. Bu yazılım Gaziantep'te haftasonuna kadar kullanılmaya başlanacak. Eğer memnun kalırlarsa tüm Türkiye'ye yayılır. Testimizin başarı oranı 99.76.

Nefes darlığı, solunum şikayeti olan hastaya tomografi çekildiği zaman, 'Bu Covid-19'lu akciğer ya da Covid-19'lu bir akciğer değil' diye anında cevap verecek bir sistem. Örneğin, nefes darlığı yaşayan bir hasta geldi ama henüz kanına bakmadık, boğaz sürüntüsü almadık. Hemen akciğer tomografisi çekiliyor. Sistem, 'Akciğer covid-19 ile uyumludur' çıkarsa ona göre hemen tedbirler alınacak. Hasta izole edilecek ve tedavi erkenden başlamış olacak, sistemin amacı tam olarak bu."

TEDAVİYE ERKENDEN BAŞLANABİLECEK

Dr. Taşdoğan "Çok fazla hasta acil servislere gelmeye başlayacak, çok fazla tomografi istenecek ve radyoloji uzmanlarımız çok fazla çalışacak. Bu yüzden dikkat ve performansları düşebilir ama bu sistem bir yapay zeka olduğu için hep aynı perforsmansta çalışacak. Sistem, 'akciğer Covid-19 ile uyumludur' dediğinde bir an önce tedbirler alınacak. O filmi çeken, okuyan ve hastayı taşıyan hiçkimseye virüsün bulaşmaması için hastanın bir an önce izole edilmesi ve tedavisine erken başlamak için avantaj sağlayacak" diye konuştu.

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