Koronavirüsün bir özelliği daha ortaya çıktı!

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Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, yapılan çeşitli çalışmalar virüsün yeni özelliklerini ortaya koyuyor. Koronavirüs, başta akciğerleri aynı zamanda böbrekleri, karaciğeri ve kan damarlarını hedef alıyor. Ancak hastaların yaklaşık yarısının baş ağrısı, kafa karışıklığı ve deliryum (akut beyin yetmezliği) gibi nörolojik semptomlara sahip olması virüsün beyne de saldırabileceğini düşündürüyor.

VİRÜS BEYİN HÜCRELERİNİ İSTİLA EDİP KENDİ KOPYASINI YAPIYOR

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, yeni yapılan bir çalışma, bazı insanlarda koronavirüsün beyin hücrelerini istila edip kendi kopyalarını yapmak için onları ele geçirdiğini öne sürdü. Virüsün ayrıca yakındaki tüm oksijeni emdiği ve komşu hücreleri açlıktan öldürdüğü açıklandı.

Virüsün beyne nasıl ulaştığı veya bu yıkım yolunu ne sıklıkla başlattığının belirsiz olduğunu kaydeden bilim insanları, beyin enfeksiyonunun nadir görüldüğünü ancak bazı insanların genetik geçmişlerinin, yüksek viral yüklerinin veya diğer nedenlerden dolayı daha duyarlı olabileceğini kaydetti.

Yale Üniversitesi'nde çalışmayı yöneten İmmünolog Akiko Iwasaki, "Beyin enfekte olursa, ölümcül bir sonucu olabilir" dedi.