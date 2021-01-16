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'Koronavirüsün gençlik üzerindeki etkisi' araştırıldı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri, pandemi döneminde gençlerin Covid-19 ile baş etme stratejilerini belirlemek için TÜBİTAK destekli araştırma yaptı. Çalışmaya katılan 18-30 yaş aralığındaki 1129 gence, 20 soru yöneltildi. Geçlerin sorulara verdiği cevaplar ile koronavirüsün yaşamlarındaki etkisi belirlenmeye çalışıldı

'Koronavirüsün gençlik üzerindeki etkisi' araştırıldı
'Koronavirüsün gençlik üzerindeki etkisi' araştırıldı
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DHA

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmanın, internet üzerinden yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Çubuk Kaya, "Çalışma geçen yıl Nisan ayında başladı. Bin 129 katılımcı ile 955 anketin değerlendirildiği, 18-30 yaş bireylerden oluşan bir çalışma oldu. Salgın ile birlikte bugüne kadarki deneyimleri nasıl değişti, gençler nasıl etkilendi; örneğin, evde oldukları zaman koronavirüsten önce televizyon izleme sıklığı nasıldı, virüsten sonra nasıl oldu ya da arkadaşları ile buluşma virüsten önce ne kadardı sonra nasıl oldu, virüsten önce evde bulaşık yıkıyorlar mıydı virüsten sonra bu değişti mi gibi sorularla evdeki aktivitelerindeki durumları sorguladık. Yakınları hasta olduğunda duygu durumlarını ortaya çıkaracak sorular sorduk" dedi.

'FARKLI DUYGULARDA GENÇLERLE KARŞILAŞTIK'

Prof. Dr. Kaya, toplamda 20 temel konu başlığındaki sorulardan sadece son sorunun "Covid-19 denilince aklınıza ne geliyor?" şeklinde açık uçlu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu soruya gelen cevaplar bir hayli farklı oldu. Bu soru onların zaten tüm duygularını açığa vurdu. Mesela beni duygulandıran 20´li yaşlarda bir gencin '20 yaşımda en önemli 1 yılımı kaybettim, hayatımın en değerli 1 yılını yok saydım' şeklindeki mesajıydı. Katılımcılardan bazıları bu durumun kendilerini güçlendirdiğini, bazıları çok depresyonda olduğunu, stres altında kaldığını, güvenin yıkıldığını belirtti. Gençliğin en önemli vurgularından biri esaret altında kalmak, özgürlüklerinin kısıtlanması, kendilerini geleceğe ilişkin bir belirsizliğin içinde bulmaları, korkular, kaygılar, depresyon gibi çok farklı söylemleri vardı. Fakat 'Ben kendimi güçlendirdim', 'Kendimi buldum', 'Beni rahatsız eden insanlardan uzak kaldım' gibi cümleler kuranlar da vardı. Ama bunların dışında sevdiklerinin kaybını kendine kaygı edip yakınlarını kaybedeceği korkusu yaşayanlar da var. Böyle çok farklı duygular içerisinde bir gençlikle karşı karşıya kaldık. Dünyanın değiştiğine inanan; bir taraftan şükür eden gençler var. Covid-19 ile baş etmede hem güçlenenler hem de dibe vuranlar vardı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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