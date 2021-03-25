Koronaya karşı burun maskesi

Güney Amerika ülkesi Meksika'da araştırmacılar koronavirüsün yayılmasını önlemek için ilginç bir maske tasarımı sundu.
Meksika Ulusal Politeknik Enstitüsü´nden (IPN) araştırmacılar, insanların yemek yedikleri ya da bir şeyler içtikleri durumlarda, maskelerini çıkarmaları sonucu burunlarının açıkta kalması nedeniyle 'burun maskesi' tasarladı.
IPN´den yapılan açıklamada, bu maskeyle koronavirüsün yayılmasının önlenebileceği ifade edildi.
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