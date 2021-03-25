Covid-2021 tehlikesi! 'Kontrol altına almak giderek zorlaşacak'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkALARM! Son dakika... Uzman isimden kritik uyarı: Korona 30 bine deyandı!
ABONE OL

Prof. Dr. İftihar Köksal Covid-2021 tehlikesine dikkat çekti!

Koronavirüs vaka sayısı 30 bine dayandı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, insan hareketliliğinde bir iyileşmenin olmamasının ve virüsün giderek daha dirençli, daha mücadeleci bir hale gelmiş olmasının vaka sayılarını artırdığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Hindistan'daki çift mutant varyantına da değinen Köksal, "iki değil çok daha fazla mutasyon olup, bizim majör mutasyon dediğimiz yani tamamen yepyeni bir Covid-19 virüsü de ortaya çıkabilir. Umarım bunun adı da Covid-21 olmaz. Bu mümkün çünkü virüs mutasyonlar konusunda o kadar hızlanmış durumda ki... Şimdiye kadar hiç tanımadığımız yepyeni bir suş ortaya çıkabilir" dedi

ALARM! Son dakika... Uzman isimden kritik uyarı: Korona 30 bine deyandı!
Covid-2021 tehlikesi! 'Kontrol altına almak giderek zorlaşacak'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı yeni koronavirüs tablosuna göre 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi, 146 hasta ise hayatını kaybetti. Vaka sayısı 30 binlere dayanırken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ

Prof. Dr. Köksal, "Vakaların artışını hep birlikte görüyoruz. Bu çok beklemediğimiz bir şey değil; çünkü hem insan hareketliliğinde bir iyileşme yok hem de virüs giderek daha dirençli, daha mücadeleci bir hale gelmiş durumda. Bunun sonucu olarak da vakalar artıyor. Bu gidişle vakaların biraz daha artacağını öngörebiliyoruz. Sadece vakaların artmadığını, ağır hasta sayısının giderek arttığını, hastanelere yatış oranlarının giderek arttığını ve yoğun bakıma yatan hasta sayılarının da fazlalaştığını görüyoruz" dedi.

"HASTALIK BAŞTAKİ KADAR AĞIR DEĞİL DEMEK ÇOK DOĞRU DEĞİL"

"Virüsün mutasyona uğramasıyla birtakım kazanımlar elde ettiğini biliyoruz" diyen Prof. Dr. Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kazanımlar değişik boyutlarda olabiliyor. Meydana gelen mutasyonlar şu an daha çok spike dediğimiz virüsün konağa girdiği zaman ilk tutunduğu alanda meydana gelen mutasyonlar. Bu, virüsün hücreye daha kolay tutunması, daha kolay yayılması anlamına geliyor.

Hastalık baştaki kadar ağır değil demek çok doğru değil. Aslında olayın nedeni hastalığın başlangıç aşamasında hedef gruplar, yani hastalığı geçirdiği zaman daha ağır seyredecek olan gruplar ilk periyotta hastalığı geçirdiler. İleri yaş, 65 yaş üzeri, daha ileri yaşlar, birlikte kronik hastalığı olan kişilerin daha fazla enfekte olduğunu gördük. Gençler hastalığı daha hafif, ayakta geçirdiler. Çoğunluk belirtisiz olarak geçirdi. Bunlar ağır vaka grubunun büyük bir kesimini oluşturdu ve maalesef can kayıpları da o dönem çok daha fazla olmuştu; çünkü bu konakların hastalıktan etkilenmesi genç popülasyon gibi olmuyor.

Prof. Dr. İftihar Köksal

İkinci faktör, aşı özellikle risk gruplarına yapılıyor. Şu anda 65 yaş altına geçemedik. Aşının koruyucu olduğu kesin, aşı olanlar hastalığı geçiriyor ama hafif geçiriyor. Aşısız dönemde olduğu gibi ağır geçirilmiyor. Bu faktörleri birleştirdiğimiz zaman sanki hastalık daha az ciddi seyrediyormuş gibi bizi rehavete sürükleyecek bir görüş içinde olmayalım. Çünkü şu aşamada bu çok mantıklı değil. Tespit edilemeyen çok sayıda mutasyon olduğunu da biliyoruz. Özellikle Brezilya ve Güney Afrika mutantlarının daha ağır klinik seyir yaptığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş durumda. İngiliz mutasyonu ise çok daha hızlı çok daha kolay bulaşıyor; çünkü bu mutasyon sonucunda hem virüsün konak hücreye daha kolay tutunması mümkün hale geldi hem de kişi virüsü daha uzun bulaştırıyor."

ÇOCUK HASTA POPÜLASYONU GİDEREK ARTIYOR

Değişik grupların enfekte olduğunu gördüklerini söyleyen Prof. Dr. İftihar Köksal, "En başta çocuk hastaların enfekte olduğunu görmedik, hastalık daha çok erişkin yaş grubunda risk oluşturmaktaydı ama son yayınlarda çocuk hasta popülasyonunun giderek arttığını görüyoruz. Tüm dünya bir paralellik içerisinde gidiyor virüse karşı" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNE YAYILABİLEN CANLILARA VİRÜS BULAŞTIĞINDA KONTROL ALTINA ALMAK ZORLAŞACAK"

Yeni yayınlanan bir araştırmaya değinen Prof. Dr. Köksal, "Şimdiye kadar virüslerin çoğu hayvanlardan insanlara bulaşırdı. Malesef koronavirüs burada da farklılık gösterdi. İnsanlardan hayvanlara geçtiği gösterildi. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara bulaştığı gösterildi. İngiltere'de ve Amerika'da yapılan çalışmalarda Brezilya ve Güney Afrika mutantlarını farelere aktarmayı başardılar. Deniyorlar çünkü insanlığın geleceğini düşünmek durumundalar. Bakıldığında farelerin çok rahatlıkla enfekte ettiği görüldü. Fare gibi çok hızlı çoğalan, dünyanın her yerine yayılabilen canlılara bu virüs bulaştığında konrol altına almak giderek zorlaşacak. Koronavirüs ve Covid-19 enfeksiyonu cephesinde işler zorlaşacak gibi geliyor" dedi.

"VİRÜSÜN YAŞAMA İSTEĞİ SON DERECE FAZLA"

Antiviral ilaçlara karşı da direnç gelişirse mücadele etmenin zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Köksal, "Bu virüs şimdiye kadar gördüğümüz virüsler gibi değil. Son derece akıllı, yaşama isteği son derece fazla. O nedenle daha çok can yakacak gibi duruyor biz gerekli önlemleri almazsak. Hindistan'da iki değil çok daha fazla mutasyon olup, bizim majör mutasyon dediğimiz yani tamamen yepyeni bir Covid-19 virüsü de ortaya çıkabilir. Umarım bunun adı da Covid-21 olmaz. Bu mümkün çünkü virüs o kadar hızlanmış durumda ki mutasyonlar konusunda. Şimdiye kadar hiç tanımadığımız yepyeni bir suş ortaya çıkabilir" dedi.

HASTALIK NE ZAMAN SONLANACAK?

Türkiye daha ne kadar bu salgınla uğaraşacak sorusuna ise Prof. Dr. Köksal, "Her adımımızı temkinli atmak zorundayız. Yaza kadar bu hastalığın bitmesini söylemek hayalden öte bir şey değil. Mart ayını bitirdik, nisan ayına giriyoruz ve vaka artışlarını hep birlikte görüyoruz. Mümkün değil. Haziran, Temmuz'a kadar bu hastalığın bitmesi veya azalması imkansız. Tatile gidilebilir ama koşulları yerine getirilecek şekilde. Eğer tatile gitmek istiyorsak kurallarına göre hareket edeceğiz yoksa virüs bitmeyecek, devam edecek, 2021'de bizi bırakacak gibi durmuyoruz. Yazın belki biraz azalabilir ama sonbaharda ne olacağını öngöremiyoruz; çünkü baharda azalacak derken nerdeyse tsunamiye doğru gidiyoruz. Bütün toplumun hastalığı geçirip de herkesin antikor geliştirmiş olması da birkaç seneyi alır. Aşı herkese henüz yapılmadı, aşı olan herkes de hastalıktan korunmuyor. Bu dolaşım hızını azaltmazsak virüsün yeni mutasyonlara gebe olduğunu da görüyoruz. O zaman belki öyle bir hale geleceğiz ki aşı da korumayacak hale gelebilir. Aşı, kişinin kendisini korur. Eğer aşılanmış kişi virüsü alırsa başkasına bulaştırabilir. O kişi maskesiz olarak ortalıkta hapşırdığı öksürdüğü zaman virüsü etrafa yayabilir. Çok dikkat etmek lazım. O nedenle yaz tatilini rehavet içerisinde tatil havasında geçirilebileceğini çok umut etmiyorum " şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüse karşı burun maskesi - Haberler
SAĞLIKKoronaya karşı burun maskesi
Son dakika! Bilim Kurulu toplanıyor - Haber
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor
Karaciğer yağlanması artık zayıfların da sorunu
SAĞLIKToplumun yüzde 25´inde görülüyor! Artık zayıfların da ...
'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
SAĞLIK'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
Covid-19 Virüsü belirtileri nelerdir? Adım adım koronavirüs belirtileri...
SAĞLIKCovid-19 Virüsü belirtileri...
25 Mart Corona virüsü tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka ve hasta sayısı! İşte korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA: BioNTech aşıları Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
SAĞLIKBakan Koca duyurdu! BioNTech aşıları Türkiye'de
24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA! Koronavirüs vaka sayısı korkuttu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
İlkbaharda gün ışığında yürüyüş ve erken yatmak uykuyu düzenliyor
SAĞLIKGün ışığında yürüyüş bakın ne işe yarıyor...