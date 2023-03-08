"Birecik ilçesinde 1970'lerde binleri aşan kelaynak sayısı, tarım ilacı kullanılmasından dolayı çok düştü. Bugün 9-10'lardan 300'e yakın sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Bu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün başarısı olarak karşımıza çıkıyor.