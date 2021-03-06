Ressamlık hayalleri vardı ama...

Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kimler, konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Müjdat Gezen'in ise senaryosunu kaleme aldığı Köşeye Dönen Adam'ın başrolünde ise Kemal Sunal yer alıyor.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Meral Orhonsay

Ali Şen

Necla Soylu

Hüseyin Kutman

Sami Hazinses

Macit Koper

Nejat Gürçen

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD'deki amcasından büyük bir miras kalan Adem birden mahallenin yıldızı olur ama miras bir eşektir.