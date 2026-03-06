Canlı
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Köstebek Pasta Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Köstebek Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Köstebek Pasta Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Köstebek Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Çocukların ve çikolata severlerin favori tatlılarından biri olan köstebek pasta, yumuşacık kakaolu keki, içindeki muz sürprizi ve bol kremalı yapısıyla hem göze hem de damağa hitap ediyor. Görünümüyle köstebek yuvasını andıran bu özel pasta, evde kolayca hazırlanabiliyor. Köstebek Pasta Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Köstebek Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm püf noktalarıyla detaylı anlatım…

        Giriş: 06.03.2026 - 10:19
        Köstebek Pasta Tarifi

        Köstebek Pasta İçin Gerekli Malzemeler

        Kek İçin:

        3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ 2 su bardağı un 3 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin

        Kreması İçin:

        2 su bardağı soğuk süt 1 paket toz krem şanti

        Alternatif olarak ev yapımı krema için: 2 su bardağı süt 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta Yarım su bardağı şeker 1 paket vanilin

        İç Dolgusu İçin:

        2-3 adet muz

        Köstebek Pasta Nasıl Yapılır?

        Kekin Hazırlanması

        Yumurta ve toz şeker derin bir kapta 4-5 dakika boyunca çırpılır. Karışımın rengi açılıp kabarmalıdır.

        Ardından süt ve sıvı yağ eklenir, kısa süre karıştırılır. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilin ayrı bir kapta karıştırılıp elenerek sıvı karışıma eklenir.

        Spatula ile homojen kıvam alana kadar karıştırılır.

        Hazırlanan kek harcı yağlanmış büyük boy borcama dökülür ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.

        Kekin Oyulması

        Kek tamamen soğuduktan sonra su bardağı yardımıyla yuvarlak parçalar çıkarılır ya da ortası kaşıkla oyularak çukur oluşturulur.

        Çıkarılan kek parçaları rondodan geçirilerek ufalanır. Bu kırıntılar pastanın üzeri için kullanılacaktır.

        Kremanın Hazırlanması

        Toz krem şanti kullanılıyorsa soğuk süt ile çırpılır ve koyu kıvam alana kadar hazırlanır.

        Ev yapımı krema tercih edilecekse; süt, un, nişasta ve şeker karıştırılarak pişirilir. Koyulaşınca ocaktan alınır, vanilin eklenir ve soğutulur.

        Muzlu Dolgunun Yerleştirilmesi

        Kekin oyulan orta kısmına bütün ya da ikiye bölünmüş muzlar yerleştirilir.

        Üzerine hazırlanan krema kubbe şeklinde sürülür.

        Son olarak ufalanmış kek parçaları kremanın üzerine serpilir. Pasta köstebek yuvası görünümünü alır.

        Dinlendirme Süreci

        Hazırlanan pasta buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirilmelidir. Bu süre, kremanın kıvam almasını ve tatların bütünleşmesini sağlar.

        Köstebek Pasta Yapmanın Püf Noktaları

        Kek tamamen soğumadan oyma işlemi yapılmamalıdır.

        Muzlar kararmaması için hızlı yerleştirilmelidir.

        Krema koyu kıvamlı olmalıdır.

        Daha yoğun çikolata aroması için kremaya eritilmiş çikolata eklenebilir.

        Farklı Köstebek Pasta Çeşitleri

        Çilekli köstebek pasta

        Çikolata ganajlı versiyon

        Mini porsiyonluk köstebek pasta

        Hazır kekle pratik köstebek pasta

        Saklama Koşulları

        Buzdolabında kapalı kapta 2-3 gün saklanabilir. Muzlu olduğu için uzun süre bekletilmesi önerilmez.

        Yaklaşık Kalori Bilgisi

        Bir dilim köstebek pasta ortalama 350-450 kalori arasında değişir. Kullanılan kremaya göre kalori miktarı artabilir.

        Köstebek pasta, hem yapımı kolay hem de sunumu dikkat çekici bir tatlıdır. Yumuşacık kakaolu kek, muz ve kremanın uyumu sayesinde özellikle çocukların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Evde pratik şekilde hazırlanabilen bu tarif, doğum günü sofralarından çay saatlerine kadar her ortamda keyifle servis edilebilir. Doğru teknikle hazırlandığında pastane lezzetini aratmayan bir sonuç elde etmek mümkündür.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
