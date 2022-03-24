Provalara devam

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Cumhuriyetin sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve maNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli birçok sanatçı filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanacak olan dökü-drama türünde film, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde İzmit Belediyesi’nin organize edeceği özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, idari yapımcılığını Koral Altın’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin ve yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin üstlendiği 'Leyla Hanım'ın hazırlıkları devam ediyor.