Kötü kokudan şüphelendiler... 1 ay önce ölmüş birinin cansız bedeniyle karşılaştılar!
Antalya'da bir reklam panosundan gelen ağır kokunun izini süren görevliler, panel içerisinde yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait cansız beden buldu. Yapılan aramalarda cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, çürümeye yüz tutan cansız bedene yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı
Antalya'da kafeterya ve belediye çalışanları uzun süredir gelen ağır kokunun kaynağını bulmak için baktıkları LED reklam panosundan yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen tanınmayacak halde bir erkeğe ait cansız beden çıktı.
AĞIR KOKUNUN KAYNAĞI BULUNAMADI
İHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan kafeterya çalışanları bir süredir gelen ağır ve kötü kokunun kaynağını tüm çabalarına rağmen bir türlü bulamadı.
BİR HAYVANIN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ
Park içerisinde bulunan LED reklam panosunun içerisinde bir hayvanın ölmüş olabileceğini, kokunun da bundan kaynaklandığını düşünen kafeterya çalışanları, durumu belediye görevlilerine bildirdi.
GÖREVLİLER ALANA GELDİ
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine parka gelen belediye görevlileri reklam panosunun kontrol panelinin bulunduğu ahşap ile kaplı ayağını açtıklarında karşılaştıkları manzara ile hayrete düştü.
ÇÜRÜMÜŞ BİR CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR
Yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen çürümüş haldeki cansız bedenle karşılaşan belediye görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla adrese Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.
MASKE YARDIMIYLA ÇALIŞTILAR
Cansız bedenden yayılan koku nedeniyle ekipler maske yardımıyla çalıştı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin ölü bulunan kişinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.