        Haberler Gündem 3. Sayfa Kötü kokudan şüphelendiler... 1 ay önce ölmüş birinin cansız bedeniyle karşılaştılar! | Son dakika haberleri

        Kötü kokudan şüphelendiler... 1 ay önce ölmüş birinin cansız bedeniyle karşılaştılar!

        Antalya'da bir reklam panosundan gelen ağır kokunun izini süren görevliler, panel içerisinde yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait cansız beden buldu. Yapılan aramalarda cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, çürümeye yüz tutan cansız bedene yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:38
        Reklam panosunda çürümüş ceset bulundu

        Antalya'da kafeterya ve belediye çalışanları uzun süredir gelen ağır kokunun kaynağını bulmak için baktıkları LED reklam panosundan yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen tanınmayacak halde bir erkeğe ait cansız beden çıktı.

        AĞIR KOKUNUN KAYNAĞI BULUNAMADI

        İHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan kafeterya çalışanları bir süredir gelen ağır ve kötü kokunun kaynağını tüm çabalarına rağmen bir türlü bulamadı.

        BİR HAYVANIN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

        Park içerisinde bulunan LED reklam panosunun içerisinde bir hayvanın ölmüş olabileceğini, kokunun da bundan kaynaklandığını düşünen kafeterya çalışanları, durumu belediye görevlilerine bildirdi.

        GÖREVLİLER ALANA GELDİ

        Çalışanların durumu bildirmesi üzerine parka gelen belediye görevlileri reklam panosunun kontrol panelinin bulunduğu ahşap ile kaplı ayağını açtıklarında karşılaştıkları manzara ile hayrete düştü.

        ÇÜRÜMÜŞ BİR CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR

        Yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen çürümüş haldeki cansız bedenle karşılaşan belediye görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla adrese Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

        MASKE YARDIMIYLA ÇALIŞTILAR

        Cansız bedenden yayılan koku nedeniyle ekipler maske yardımıyla çalıştı.

        ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

        Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Polis ekiplerinin ölü bulunan kişinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasındaki 10 tutuklu Elazığ Cezaevi'ne getirildi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 10 şüpheli dün gece yarısı konvoy halinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek