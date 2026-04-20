Kötü kokudan şüphelendiler... 1 ay önce ölmüş birinin cansız bedeniyle karşılaştılar!

Antalya'da kafeterya ve belediye çalışanları uzun süredir gelen ağır kokunun kaynağını bulmak için baktıkları LED reklam panosundan yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen tanınmayacak halde bir erkeğe ait cansız beden çıktı.

AĞIR KOKUNUN KAYNAĞI BULUNAMADI

İHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan kafeterya çalışanları bir süredir gelen ağır ve kötü kokunun kaynağını tüm çabalarına rağmen bir türlü bulamadı.

BİR HAYVANIN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

Park içerisinde bulunan LED reklam panosunun içerisinde bir hayvanın ölmüş olabileceğini, kokunun da bundan kaynaklandığını düşünen kafeterya çalışanları, durumu belediye görevlilerine bildirdi.

GÖREVLİLER ALANA GELDİ

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine parka gelen belediye görevlileri reklam panosunun kontrol panelinin bulunduğu ahşap ile kaplı ayağını açtıklarında karşılaştıkları manzara ile hayrete düştü.

ÇÜRÜMÜŞ BİR CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR

Yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen çürümüş haldeki cansız bedenle karşılaşan belediye görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla adrese Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

MASKE YARDIMIYLA ÇALIŞTILAR

Cansız bedenden yayılan koku nedeniyle ekipler maske yardımıyla çalıştı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin ölü bulunan kişinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.