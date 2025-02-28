Kourtney Kardashian çöp protestosuna katıldı

Kardashian kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian, Los Angeles'ın Calabasas ilçesinde komşularıyla birlikte protesto gösterisine katıldı. 45 yaşındaki Kardashian, büyük yangın sonrası molozların, yaşadığı bölgeye istiflenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Realite şov yıldızı, ocak ayında çıkan Palisades bölgesinde çıkan yangından kaynaklanan enkazın, ilçe sınırlarının hemen dışındaki bir çöp sahasına atılmasına karşı mücadele etmek için dün, aralarında bir başka realite şov yıldızı Kendra Wilkinson'ın da bulunduğu kişilerle grupla protestoya katıldı.

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Kourtney Kardashian ile diğer protestocular, bir ilkokulun yakınında bulunan atık imha sahasında biriken tehlikeli atıkların bölge sakinleri için bir sağlık tehdidi oluşturduğunu söyledi.

"Calabasas bir kül tablası değil", "Geleceğimi zehirleme" gibi yazılar içeren dövizlerin görüldüğü protesto gösterisinde bir kişi tutuklandı.

Protesto, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'nin, Calabasas'a moloz yığınlarının atılmasını durduracak geçici bir yasaklama emri talebini reddetmesinin ardından geldi.