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Kovid-19 hastası baca temizlerken 3 katlı binanın çatısından düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde baca temizliği için çıktığı 3 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek beton zemine düşen 28 yaşındaki Harun T. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Harun T.´nin Kovid-19 teşhisi nedeniyle 5 gündür karantinada olduğu ortaya çıktı.

Kovid-19 hastası baca temizlerken 3 katlı binanın çatısından düştü
Baca temizlerken 3 katlı binanın çatısından düştü
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DHA

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Huzur Mahallesi, Akasya Caddesi üzerinde bulunan binada meydana geldi.

Harun T., 3 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Bacayı temizlediği sırada dengesini kaybeden Harun T., yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören komşuları Harun T.´nin yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Harun T. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

KARANTİNADA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tedaviye alınan Harun T.´nin hastanedeki ifadesinde koronavirüs hastası olduğu için 5 gündür karantinada olduğunu söylemesi üzerine sağlık ekipleri önlemleri artırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Harun T. tedavisinin devamı için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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