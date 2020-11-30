Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek taburcu edilecek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başkan Böcek'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi.Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun." ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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