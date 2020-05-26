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Kovid-19'u yenen sağlıkçı çift bayramda meslektaşlarını unutmadı

İzmir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık memuru Murat Tuncer ile eşi ebe Suna Tuncer, tedavi gördükleri pandemi hastanesinde görev yapan sağlık personelini cep telefonundan görüntülü arayarak Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kovid-19'u yenen sağlıkçı çift bayramda meslektaşlarını unutmadı - İZMİR
AA

İl Sağlık Müdürlüğünde tıbbi cihaz ve biyomedikal birim sorumlusu olarak görev yapan sağlık memuru Murat Tuncer (51),21 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle pandemi hastanesine dönüştürülen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine başvurdu.Yapılan testi pozitif çıkan Tuncer, hastanede tedavi altına alınırken, Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğünde ebe olarak görev yapan eşi 50 yaşındaki Suna Tuncer'e de şüphe üzerine 5 gün sonra test yapıldı.Murat Tuncer, hastanede 7 gün tedavi gördükten sonra taburcu olmaya hazırlanırken eşine yapılan testin pozitif çıkması üzerine kendisini yalnız bırakmadı, hastanede kalmaya devam etti.Bir dönem beraber çalıştıkları doktor ve hemşireler 25 yıllık evli Tuncer çiftinin sağlığına kavuşması için mücadele verdi.Suna Tuncer, hastalığı eşine göre daha ağır geçirdi. 20 gün sonra yapılan tahlillerin negatif çıkmasının ardından çift, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.Evdeki karantina süreci de tamamlanınca görevlerine dönen Tuncer çifti, sağlık çalışanlarının emeği ve özverisini unutamadı.Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hastaneye gidip onların bayramını kutlayamayan Tuncer çifti, evlerinden cep telefonlarıyla sağlık çalışanlarını görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.- "Çocuklar gibi mutlu olduk"Murat Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konduğu gün korktuğunu, eşine de teşhis konmasıyla zor günler geçirdiklerini, aynı hastanede kaldıklarını belirterek, "Doktorlar, taburcu olacağımız günü söylediklerinde çocuklar gibi mutlu olduk." dedi.Tuncer, sağlık çalışanlarının kendilerini alkışlarla taburcu ettiği anları hala unutamadığını, eşiyle sık sık çekilen videoyu izleyip o günleri hatırladıklarını ifade etti.Kendilerinin de sağlık çalışanı olmasına rağmen pandemi hastanesinde görev yapan meslektaşlarının çabasını büyük bir hayranlıkla izlediğini anlatan Tuncer, şunları kaydetti:"Hastanedeki doktorlar, hemşireler ve ebeler bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımıza gerek bize 'merak etmeyin iyileşeceksiniz', 'Bugün çok iyi görünüyorsunuz' gibi moral dolu sözler söylediler. Onların özverili çalışmalarını anlatmaya sözcükler yetmez. Eşimle bizi sağlığımıza kavuşturan Ramazan Bayramı'nda bile görevleri başında olan sağlık çalışanlarının bayramını kutlamak istedik. Ama sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu isteğimizi gerçekleştiremedik. Biz de telefonumuzla görüntülü olarak onları arayarak bayramlarını kutladık. En kısa sürede hastanede onları ziyaret etmek isteğimizi söyledik."Suna Tuncer de hastanede kaldıkları süre boyunca en çok üniversite öğrencisi oğluna sarılmayı özlediğini, bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini gördüklerini kaydetti.Tuncer, şöyle konuştu:"Bence onlar bu sürecin kahramanları. Hastanede bize ve tüm hastalara tıbbi desteğin yanı sıra moral desteğinde bulundular. Eşimle hastaneye giderek onların bayramını kutlamak istedik. Ama olmadı. Onların telefonla bayramlarını kutlarken hastanede yaşadığımız günler aklıma geldi. Yine çok duygulandım bize yaptıkları için çok teşekkür ettim. Eğer bana Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesinde görev verilirse meslektaşlarım ve hastaların yanında seve seve olurum."Hastane başhekimi Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan da "Tuncer çiftinin beni ve arkadaşlarımı arayarak bayramımızı kutlaması bizleri çok duygulandırdı. Hastanede onlarla zorlu bir 20 gün yaşadık. Bizim için en büyük bayram onları sağlıklı bir şekilde evlerine göndermek oldu." ifadelerini kullandı.

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