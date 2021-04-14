Süper Lig’de son 3 maçından da galibiyet çıkaramayan Galatasaray, kalan 8 maç öncesi şampiyonluk şansını zora soktu. Lider Beşiktaş’ın 8 puan gerisine düşerken maç fazlası olan Fenerbahçe’nin de 4 puan arkasında kalan Sarı-Kırmızılılar, son düzlükte yaptığı hataların bedelini ağır ödüyor.

8’de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturduktan sonra düşüşe geçen Cimbom’un 29. hafta evinde ağırladığı Sivasspor maçının ardından, “Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler” diyen Younes Belhanda’nın sözleşmesini tek taraflı fesheden Cengiz yönetimi, takım içinde de huzursuzluğa neden oldu.

Takım arkadaşlarının bir çırpıda gönderilmesine üzülen bazı futbolcuların performanslarının gözle görülür şekilde düştü. Çoğu maçta eleştirilse de öğrencisinden faydalanmaya çalışan teknik direktör Fatih Terim’in rızası dışında gönderilen Belhanda’nın ardından Galatasaray sadece 1 maçta güldü, son düzlükte şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

FEGHOULI FORMDAN DÜŞTÜ

24 Ocak’taki Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan 1 ay sonra kadroya dönen Sofiane Feghouli, son 4 sezondur takımdaşlık yaptığı Younes Belhanda’yı Florya’dan uğurladı. Devam eden 7 maçlık süreçte yalnızca 1 maça ilk 11’de çıkan Cezayirli oyuncu, sadece 3-0 kazanılan Kayseri maçında 1 asistlik performans sergiledi. Oyuncusunun form düşüklüğünü gören İmparator, ligin sonuna yaklaşılırken önemli bir silahını daha kaybetti.