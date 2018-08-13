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Köy öğretmeninden kalpleri ısıtan paylaşım

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde köy okulu Ağırtaş İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Dilara Alicik'in öğrencisiyle türkü söyleyip, kaşık çaldığı videosu kalpleri ısıttı. Alicik Habertürk'e yaptığı açıklamada sosyal medyada yankı uyandıran video için "Müziğe çok ilgim var. Öğrencilerimle de sık sık şarkı, türkü söylüyoruz. Özellikle Atatürk'ün sevdiği türküleri söylüyoruz. Serhat en başarılı öğrencilerimdendi, servisim gelene kadar öğrencilerim beni beklerdi. O videoyu çektiğimiz gün de ders bitmişti, servisi bekliyordum, Serhat da yanımdan ayrılmamıştı. Birlikte türkü söyleyip, kaşık çaldık" dedi.

13.08.2018 - 16:01 | Güncelleme:


Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüde, çiçeği burnunda öğretmen Dilara Alicik ilk görev yeri Erzurum Tekman'daki köy okulunda ilkokul 3. sınıf öğrencisi Serhat'la Neşet Ertaş'ın ‘Bahçe duvarından aştım' adlı türküsünü söylüyor, bir yandan da öğrencisiyle birlikte türküye kaşık çalarak tempo tutuyor.

 

 
MÜZİK İLGİSİNİ ÖĞRENCİLERİNE DE AŞILADI

4 yıl önce Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun olan Dilara Alicik, ilk göz ağrısı Tekman'daki köy okulunda 23 öğrenciye 3 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Müziğe olan ilgisini kısa sürede öğrencilerine de aşılayan Alicik öğrencileriyle şarkılı türkülü videolar çekip sosyal medya hesabında yayınlıyor. O videolardan biri de Alicik'in "En başarılı öğrencimdi" dediği küçük Serhat'la Neşet Ertaş'ın türküsüne çektiği videoydu. Dilara Alicik öğrencileriyle okul dışında da sık sık vakit geçiriyor, onlara sosyal aktiviteler yaptırıyor.


"ÖĞRENCİLERİM SERVİSİM GELENE KADAR BEKLERDİ"

Şu anda Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde köy okulu Ağırtaş İlkokulu'nda görev yapan Dilara Alicik Habertürk'e yaptığı açıklamada sosyal medyada yankı uyandıran video için "Müziğe çok ilgim var. Öğrencilerimle de sık sık şarkı, türkü söylüyoruz. Özellikle Atatürk'ün sevdiği türküleri söylüyoruz. Serhat en başarılı öğrencilerimdendi, servisim gelene kadar öğrencilerim beni beklerdi. O videoyu çektiğimiz gün de ders bitmişti, servisi bekliyordum, Serhat da yanımdan ayrılmamıştı. Birlikte türkü söyleyip, kaşık çaldık" dedi.

"KIŞLIK AYAKKABI İHTİYAÇLARI VAR"

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala öğrencilerine kavuşmaya hazırlanan Alicik, köy okulunda okuyan öğrencilerinin en çok kışlık ayakkabıya ihtiyaç duyduklarını söylüyor: Öğrencilerimin kışlık ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçları var. Şehirlerdeki okullarda tüm sınıflarda projeksiyon cihazı var ama bizim okulumuzda bir tane projeksiyon cihazı bulunuyor. O da kütüphanede. Bir şey izleteceğimiz zaman okuldaki bütün öğrencileri kütüphaneye götürüyoruz. Bu konuda sorun yaşıyoruz.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    alkışlıyorum????????
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