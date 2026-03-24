Köy muhtarı Rıza Akpolat, çatlakların her geçen gün büyüdüğünü belirterek, endişe duyduklarını söyledi, Akpolat, "Yolda heyelan oldu ve tehlike arz ediyor. Yetkililer geldi baktı. Gereğini yapacaklar. Yaklaşık 10 metre kayma var. Zaten aşağısı da çukur, toprak oraya gitmiş bir heyelan olmuş. Köylüler tarafından fark edildi. Bana bilgi verdiler. Ben de yetkililere haber verdim. AFAD ve jandarmadan gelip gerekli incelemelerini yaptılar. Yolumuz tekrardan yapılacak. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık" dedi.