Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler? Köyden İndim Şehire konusu nedir? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in, senaryosunun da Zeki Alasya'nın kaleme aldığı film Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Eşi
Perran Kutman - Gülsüm
Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU NEDİR?
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya...). Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri’ye geri döner.
YORUMLAR