Şehitliklerin ihyasında, kalelerin restorasyonunda, peyzaj çalışmalarında kırsal nüfus içinde yer alan kadınlarımızın istihdamına bilhassa önem verilip, her geçen gün kadın çalışan sayısı artırılıyor. Yöre kadınlarımız, beden gücüyle görev aldıkları bütün işlerinde Çanakkale Savaşları'nda nasıl cephe gerisinde, sağlık hizmetlerinde ve daha çok sayıda alanda hizmet verdiyse, aynı ruhla günümüzde de şehitliklerin ihyasında, restorasyon çalışmalarında, peyzaj, bakım ve temizlik işlerinde gururla görev alıyor" diye konuştu.