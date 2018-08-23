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İki aydır tarlada yatıyorlar
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Köyün ihtiyar delikanlıları domuz nöbetinde

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşları 75 ila 86 arasında değişen dedeler, ayçiçeği ve buğday tarlalarına zarar veren yaban domuzlarına karşı nöbet tutuyor. Köy Muhtarı Mustafa Şen, "Köyde genç yok, 85, 86 yaşındaki adamlar sabaha kadar arazide nöbet bekliyor. Cami avlusuna liste astık, herkes nöbet sırası geldiği zaman araziye gidiyor. Çözümü böyle bulduk" dedi.

23.08.2018 - 12:11 | Güncelleme: AA

 İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çukurören köyünde gençlerin göç etmesi nedeniyle domuz nöbetinin kendilerine kaldığını söyleyen ihtiyar delikanlılar, köy camisinin avlusuna asılan listedeki sıraya göre yatsı namazından sabahın erken saatlerine kadar tarlalarını koruyor.

Zaman zaman yaban domuz sürülerinin zarar verdiği tarlalara traktörlerle giden köylüler, serdikleri kilimlere uzanıp, nöbete başlıyor.

Muhtar Mustafa Şen (75), AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuzlar yüzünden köyde her akşam araziye çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık iki aydır tarlalarda yattıklarını söyledi.

Özellikle ayçiçeği tarlalarının büyük zarar gördüğünü, ne nohut ne mısır ekebildiklerini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Başka gelirimiz yok. Arazide sabaha kadar gezmekle çare buluyoruz. Buna rağmen yüzde 60-70 zararımız var. Vurmak yasak olduğu için havaya ateş ediyoruz. Köyde genç yok, 85, 86 yaşındaki adamlar sabaha kadar arazide nöbet bekliyor. Cami avlusuna liste astık, herkes nöbet sırası geldiği zaman araziye gidiyor. Çözümü böyle bulduk."

"BİR AKŞAM GELİP 10 DÖNÜM YERİ HAŞAT EDİYORLAR" 

Çukurören köyünde doğup büyüyen 86 yaşındaki Salih Çelik, geçmiş yıllarda bu kadar sıkıntı çekmediklerini aktardı.

Çelik, "Ne yapalım artık bu iş buraya döküldü, bize kadar düştü. Sırayla bekliyoruz, yoksa ürün alamayacağız. Bir akşam gelip 10 dönüm yeri haşat ediyorlar. Sadece ayçiçeği değil buğdaylara da aynısını yapıyorlar. Buğdaydan da ay çiçeğinden de zararımız var." ifadelerini kullandı.

84 yaşındaki Mehmet Kaya da domuzlar yüzünden tarladan ayçiçeği alamadıklarını belirterek, "Beklemeyince olmuyor. Ama yine de geliyorlar hakkından gelemiyoruz. Zararı kurtaramıyoruz, çok zararımız var. Ne yapalım çare bulamıyoruz." dedi.

Köy camisinin imamı Bedirhan Çalık ise köydeki erkeklerin yatsı namazından sonra domuz nöbetine gittiğini ve çok sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

 

 

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