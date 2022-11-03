Kozlu'da boyanan madenci heykeline ilişkin açıklama

Heykelin zaman içerisinde zarar gördüğünü anlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde bunun bakımını yapmak istedik. Çeşitli araştırmalar neticesinde heykelimizin restorasyon çalışmasını yaparak yıllardır madencinin giydiği lacivert ile mavi arasında bir tonda elbisesi olan, sarı bareti ve çizmeleri olan heykelimizi boyadık, tamir ettik." diye konuştu.

Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz, ilçe girişinde bulunan madenci heykelinin boyanmasına yönelik tepkilere ilişkin, "Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur." dedi.

"ELEŞTİRİLER HAKSIZ"

"Kozlu'daki vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık, üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur. 'Madenciye saygısızlık, itibarsızlık yapıldı' haberlerini kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Art niyetli yapılan haberler. Madencimize değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Eleştirileri haksız buluyorum."

Çalışmayı yapmadan önce heykeltıraşa ulaşmak için çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, kendisine ulaşamayınca da böyle bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.