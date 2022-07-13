31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS lisans oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sınava katılacak on binlerce aday "KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM ile KPSS sınab giriş belgesi sorgulama ekranı...