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KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS lisans oturumu için geri sayım devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce vatandaş için KPSS heyecanı sürüyor. Geç başvuruları 16 Haziran 2022 tarihinde tamamlanan KPSS lisans sınavı için tarih yaklaştı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama beklenirken merak edilen soruları sizler için yanıtladık. İşte 2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

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  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS lisans oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sınava katılacak on binlerce aday "KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM ile KPSS sınab giriş belgesi sorgulama ekranı...
  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır. KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    2022 KPSS NE ZAMAN?

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV TARİHİ: 31.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    2022-KPSS Ön Lisans

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    2022-KPSS Ortaöğretim

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
  • KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?

    2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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