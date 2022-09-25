Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KPSS 2022 Alan Bilgisi soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Alan Bilgisi sınav oturumları 24-25 Eylül günlerinde gerçekleştirildi. Bugün son oturumları düzenlenen KPSS Alan Bilgisi için soru ve cevapları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarı genellikle sınavın tamamlanmasıyla birlikte 1-2 gün içerisinde erişime açılıyor. İşte, 2022 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları...

ABONE OL
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

     

    KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının tamamlanmasının ardından Alan Bilgisinden sınava girecek adaylar 24-25 Eylül günlerinde ter döktü. Üç farklı oturumda tamamlanacak olan KPSS Alan Bilgisi sınavının son oturumu bugün son bulacak. Kamuda A kadroda görev almak için sınava katılım sağlayan adaylar "KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları hakkında merak edileneler…

     
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

    KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    KPSS soruları ve cevapları, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. KPSS Alan Bilgisi Sınavı soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

    2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri konularını içeren KPSS'nin ilk oturumu ve Hukuk, İktisat, Maliye konularını içeren 2.oturumu 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınavın bitmesinin ardından 1 veya 2 gün içerisinde KPSS soruları ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor.
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

    KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül tarihinde saat 10.15'te başladı.

    2.oturum ise (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başladı ve ilk iki oturumu böylelikle tamamlanmış oldu.

    2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15'te başladı. Sınavın tamamlanmasına ise az bir zaman kaldı.
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

    KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA

    KPSS Lisans sınavının gerçekleşmesinin ardından puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği soruların çokluğu gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.

    KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan almaktadır.
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

    KPSS A GRUBU ATANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

    A grubu kadroların atamasında iki farklı yol izlenir. Atama yapılırken ya sadece KPSS puanı dikkate alınır ya da KPSS'de belli bir puanın üzerindeki adaylar mülakata çağırılır, mülakat sonucuna göre uygun görülen adayların ataması gerçekleştirilir. KPSS, ilk yönteme göre bir seçme sınavı, ikinci yönteme göre ise eleme sınavıdır.

    KPSS A Grubu'na katılan adayların alması gereken puanlar, atanacakları kuruma göre değişiklik göstermektedir. Taban puanlar kurumdan kuruma değişir. Belirlenen taban puan şartını yakalayan adaylar kurum sınavına çağrılır. Diğerleri ise elenir. Bu yöntemde KPSS bir eleme sınavı niteliği taşır.

    Örneğin; Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı için, KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak şartı konulmuştur. Ancak 80 ve üzeri puan alanlar bu kadroya başvurabilir.

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 121 puan türünden 91'inin hesaplanmasında kullanılır. Etki oranı ise %10 ile %60 arasında değişmektedir.
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

    A GURUBUNDAN ATANMAK İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRİLMELİDİR?

    KPSS Lisans sınavına ait 121 adet puan türü vardır. Başvurulacak kadro hangi puan türü ile alım yapıyorsa, o puan türünü etkileyen tüm testlerin çözülmesi gerekir.

    Örneğin; KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi %70, Genel Kültür testi ise %30 oranında etkilidir. KPSSP1 puanının hesaplanması için sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavının yapıldığı cumartesi sabah oturumuna katılmak yeterli olur. KPSSP47 puanının hesaplanmasında ise %10 Genel Yetenek, %10 Genel Kültür, %10 Yabancı Dil, %20 Hukuk, %20 İktisat, %20 Kamu Yönetimi, % 10 Maliye testi etkili olmaktadır. Dolayısıyla KPSSP47 puan türü ile alım yapılan kadrolara başvurmak isteyen bir adayın ilgili testlerin tamamını çözmesi gerekir.
  • KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

    KPSS A GURUBU SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

    KPSS A kadrolarına genelde İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun alınmaktadır. Son yıllarda Mühendislik, Fen – Edebiyat, Tıp, Mimarlık gibi fakültelerin mezunlarına da kadro ayrılmaktadır. Ancak bu kadroların sayısı son derece kısıtlı olduğu için A grubu kadrolar deyince aklımıza ilk olarak İİBF, Hukuk ve SBF geliyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.