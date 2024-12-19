KPSS 2024/2 tercih ekranı açıldı! ÖSYM ile KPSS 2024/2 Merkezi atama tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS merkezi atama tercih tarihleri sonrası ataması yapılacak kadrolar ve pozisyonlara adayların yerleştirilmesi yapılacak. Peki KPSS 2024/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte KPSS KPSS 2024/2 Merkezi atama tercih ekranı ve tercih kılavuzu bilgisi
KPSS 2024/2 tercih ekranı bugün açıldı. ÖSYM tarafından yayınlana duyuruda bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir uyarısı yer aldı. İşte KPSS 2024/2 tercih kılavuzu detayları
KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15’te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI