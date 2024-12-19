Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 2024/2 tercih ekranı açıldı! ÖSYM ile KPSS 2024/2 Merkezi atama tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS 2024/2 tercih ekranı açıldı! ÖSYM ile KPSS 2024/2 Merkezi atama tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

        Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS merkezi atama tercih tarihleri sonrası ataması yapılacak kadrolar ve pozisyonlara adayların yerleştirilmesi yapılacak. Peki KPSS 2024/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte KPSS KPSS 2024/2 Merkezi atama tercih ekranı ve tercih kılavuzu bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS 2024/2 tercih ekranı bugün açıldı. ÖSYM tarafından yayınlana duyuruda bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir uyarısı yer aldı. İşte KPSS 2024/2 tercih kılavuzu detayları

        2

        KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

        KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

        Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

        3

        Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

        KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

        Adaylar tercihlerini, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15’te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Almanya'da şansölyelikte favori isim Friedrich Merz
        Almanya'da şansölyelikte favori isim Friedrich Merz
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!