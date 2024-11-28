KPSS 2024/7 tercih ekranı ve kılavuzu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
ÖSYM tarafından KPSS 2024/7 tercih kılavuzu yayımlandı. Böylece Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri başladı. Başkanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, ''KPSS 2024/7 tercihleri nasıl yapılır, şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. Tercih işlemleri, ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Peki; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS 2024/7 tercih ekranı, kılavuzu ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler…
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru işlemleri başladı. Bu noktada binlerce aday ‘’2024 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?’’ sorularını gündeme taşıdı. Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki; KPSS 2024/7 tercihleri nasıl yapılır, şartları neler? İşte, KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ve başvuru şartları ile ilgili detaylar…
KPSS 2024/7 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonları için KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.’’
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KPSS-2024/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.
Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılacak.
TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (80,00 TL) yatıracaklar.
Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Aralık 2024 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 4 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Tercih ücreti ödeme yerleri:
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Ortaöğretim için;
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Ön Lisans için;
Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletmeMuhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Maliye ön lisans programından mezun olmak.
İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Lisans için;
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, EkonomiYönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak
İşletme, İşletmecilik, İşletmeMaliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak
Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.