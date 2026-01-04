KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de
KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce adayın mülakatsız, doğrudan puan esasına göre atanacağı KPSS-2025/2 sonuçları, kamu personeli adayları için 2026 yılına memur olarak girme kapısını aralamış olacak. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta?
KPSS 2025/2 tercih sonuçları bekleniyor. Adaylar, KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçlarını açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025 2 TERCİH SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den bugün de KPSS-2025/2 tercih sonuç tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. Sonuçların ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.