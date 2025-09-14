KPSS Alan Bilgisi sınavına girmeden önce hangi dualar okunur? KPSS başarı duası
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül Cumartesi- Pazar günü gerçekleşecek. KPSS'ye girecek olanlar sınav öncesinde hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, KPSS öncesi hangi dua okunmalı? Peki, sınav sırasında hangi dua okunur?
KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi öncesi dualar ve okunacak sureler merak ediliyor. Milyonlarca kişi yıl boyunca birçok sınavda ter döküyor. Her sınav öncesi olduğu gibi heyecan tavan yapıyor ve özellikle aileler dualarını okumaya çalışıyor. Peki KPSS Alan Bilgisi sınavına girmeden önce hangi dualar okunur? KPSS duası nelerdir?
KPSS SINAV BAŞARI DUASI
Sınavlarda Allah'tan zihin açıklığı dilemek, başarılı olmak için okunacak birçok dua ve Kur'an'ı Kerim'den sureler mevcuttur.
Bismillahirrahmanirrahim
"Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".
Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce sık sık okunması tavsiye edilmektedir.
Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.
"Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n)" ( İsra Suresi 80. ayet)
Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"
"İnna fatahna leke fethan mubina" (Fetih Suresi 1. ayet)
Türkçe Meali: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."
Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.
"Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."
Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.
Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresi'nin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.
"Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr."
Türkçe Meali: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.
"Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda, sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin."
SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU ve Türkçe Anlamı, Ayet-el Kürsi Duası Türkçe & Arapça Yazılışı, Meali ve Tefsiri
Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.
''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.
Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur. Bu duaların anlamına gelecek olursak, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”), “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.” (”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”) ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." (”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").