        KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?

        KPSS başvuru tarihleri: 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor?

        2026 yılı KPSS için hazırlık süreci adayların gündemindeki yerini korurken, başvuru tarihleri ve sınav oturumları büyük merak konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla gerçekleştirilecek sınav için binlerce aday resmi takvimi yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav oturumları hangi tarihlerde yapılacak? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 17:47 Güncelleme:
        1

        2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri, sınava hazırlanan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınav lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla uygulanacak. Adaylar ise başvuru süreciyle ilgili resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHİ

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 27 Nisan 2026 ( Galatasaray- Fenerbahçe'yi Maçında Neler Oldu?)

        İsrail'de son durum ne? ABD'de 45 yıl sonra aynı yerde saldırı: Saldırgan neden engellenemedi? Trump'a İsrail ayarlı mesaj mı? Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti. Neler oldu? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı