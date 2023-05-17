KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl uygulanmayacak. 16 Mayıs tarihinde başlayan KPSS başvuruları 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren adaylar, KPSS başvuru ücretlerini gündemine aldı. Peki, "KPSS lisans başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte detaylar...