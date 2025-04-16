KPSS başvuru ve sınav tarihi 2025: KPSS sınavı ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Kamuda istihdam sağlamak isteyenler başvurularının ardından KPSS sınavına katılım gösterebilecek. Peki KPSS ne zaman, hangi tarihte?
KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. KPSS 2025 başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girildikten sonra yapılabilecek. İşte KPSS sınav takvimi
KPSS NE ZAMAN?
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
KPSS 2025 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS başvuru işlemleri 26 Haziran'da başlayacak, 10 Temmuz'da sona erecek