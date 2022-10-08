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Haberler Gündem KPSS'de kalem, silgi ve su veriliyor mu? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans sınavında kalem, silgi ve su dağıtılıyor mu?
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KPSS'de kalem, silgi ve su veriliyor mu?

9 Ekim Pazar günü KPSS sınavının önlisans oturumu gerçekleşecek. Yarın sınava girecek adaylar; kalem, silgi ve su gibi materyalleri yanında getirip getirmeyeceğini düşünüyor. İşte, konuya dair tüm detaylar...

KPSS'de kalem, silgi ve su veriliyor mu? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans sınavında kalem, silgi ve su dağıtılıyor mu?

KPSS Önlisans sınavı yarın yani 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Memur adayları sınava saatler kala, "KPSS'de kalem, silgi ve su veriliyor mu?" diye merak ediyor çünkü adaylar sınav salonlarına herhangi bir materyalle giriş yapamayacak. Peki, KPSS'de kalem, silgi ve su veriliyor mu? İşte, detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yarın (9 Ekim) gerçekleşecek KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12.15'te sona erecek. Sınav; Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşacak.

KPSS'DE KALEM, SİLGİ VE SU VERİLECEK Mİ?

9 Ekim günü Önlisans sınavına gireck adayların, sınav salonuna herhangi bir eşya sokması kesinlikle yasak. Bu yüzden memur adaylarının yanında sınava dair herhangi bir materyal taşımasına gerek yok.

Adaylara sınav salonunda bir set dağıtılacak. ÖSYM tarafından temini sağlanacak setin içinde; kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete yer alıyor.

9 EKİM KPSS GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek KPSS Ön Lisans sınavı için toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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