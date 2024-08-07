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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS DHBT sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihleri 2024: ÖSYM KPSS DHBT sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS DHBT başvuru tarihleri 2024 KPSS Lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. ÖSYM sınav takviminde Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınav ve başvuru tarihleri bilgisine yer verilmişti. Söz konusu sınava Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenler katılacak. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 DHBT KPSS sınav ve başvuru tarihleri ve ücreti hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:58
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        2024 KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için maraton yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren memur adayları ise bu noktada ‘’KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS DHBT başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar…

        2

        2024 KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri netleşti.

        Takvime göre, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru işlemleri 9 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos'ta sona erecek.

        3

        KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS DHBT başvuru ücreti henüz belli olmadı. Ücret belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        4

        KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

        5

        KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

        6

        KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

        Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

        KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

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