KPSS DHBT geç başvuru ekranı: Din Hizmetleri Alan Bilgisi 2024-KPSS DHBT geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak. Takvimde KPSS DHBT geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Peki Din Hizmetleri Alan Bilgisi 2024 KPSS DHBT geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte KPSS DHBT sınavı geç başvuru ekranı…
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, KPSS DHBT geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2024-KPSS DHBT) geç başvuruları 22 Ağustos tarihinde alınacak. Peki, Din Hizmetleri Alan Bilgisi 2024-KPSS DHBT geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2024-KPSS DHBT sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2024-KPSS DHBT GEÇ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) geç başvuru tarihi belli oldu.
Takvime göre 2024 KPSS DHBT geç başvuruları, 22 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak.
2024-KPSS DHBT GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024-KPSS DHBT geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
2024-KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
2024-KPSS DHBT NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.
2024-KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde erişime açılacak.