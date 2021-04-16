Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları araştırılıyor. Başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 2020-KPSS DHBT sınavı, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavlardan biriydi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi belli oldu mu?

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtlarıÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.