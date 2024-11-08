KPSS Lisans'ta 4 soru iptal edildi! KPSS Lisans'ta hangi sorular iptal edildi?
ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavında 4 soru yargı kararları gereği iptal edildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların puanlarında yeniden değerlendirme yapıldığı bildirildi. Peki, KPSS Lisans'ta hangi sorular iptal edildi? İşte, ÖSYM tarafından yapılan açıklama...
ÖSYM tarafından 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki toplam dört sorunun iptal edildiği açıklandı. Adayların puanları yeniden değerlendirildi. İşte, iptal edilen sorular ve diğer detaylar...
2024 KPSS LİSANSTA 4 SORU İPTAL EDİLDİ
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmıştır." dendi.
KPSS PUANLARI YENİDEN HESAPLANDI
Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 7 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.
ÖSYM KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
KPSS Lisans sınavında 4 sorunun iptal edilmesinin ardından, puanlarda yeniden değerlendirme yapıldı. Aşağıdaki linkten yeni puanınızı öğrenebilirsiniz.