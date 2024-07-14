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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2024 KPSS sınav tarihi, oturum bilgisi ve saati

        KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2024 KPSS sınav tarihi, oturum bilgisi ve saati

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı sınav takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihi belli oldu. Kamuda istihdam sağlamak isteyen vatandaşların KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tarihi ve saati ile ilgili detayları paylaştı. İşte, 2024 KPSS tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 07:30 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:32
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        ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, KPSS lisans sınavı oturumları Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları tarafından sorgulanıyor. Peki KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte 2024 KPSS sınav tarihi, oturum bilgisi ve saati

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        KPSS NE ZAMAN?

        KPSS Lisans sınavı 2024 saat 10:15'te başlayacaktır. Sınavın süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olup, sınav 12:25'te sona erecektir. Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'de başlayacak ve 100 dakika sürecek, sınav 16.25'te tamamlanacak.

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        KPSS LİSANS SINAV SÜRESİ VE OTURUMLAR

        Toplamda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilmektedir. Bu süre zarfında adaylar, her iki bölümdeki soruları tamamlamak zorundadır. KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:

        Genel Yetenek: 60 soru, 75 dakika

        Genel Kültür: 60 soru, 75 dakika

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