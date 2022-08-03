KPSS ÖATB ERTELENECEK Mİ?



KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme kararı vermesi nedeniyle sınavın iptali gündeme geldi ancak KPSS'nin iptal edilmesi ve KPSS ÖABT'nin ertelenmesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.