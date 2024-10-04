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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim puanı ile polis olunur mu, polis olmak için kaç puan gerekli? KPSS ortaöğretim polislik puanı kaç?

        KPSS ortaöğretim puanı ile polis olunur mu, polis olmak için kaç puan gerekli?

        KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sonrası puan durumuna göre polis olunup olunmayacağı merak ediliyor. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) lise son sınıf öğrencileri ve liseden mezun olan adaylardan öğrenci kabul ediyor. Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların belli bir taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekiyor. Peki KPSS ortaöğretim puanı ile polis olunur mu, polis olmak için kaç puan gerekli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:24
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        Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları sonrası KPSS polislik taban puanı araştırılıyor. Polis olmak isteyenler en düşük ve en yüksek puanı sorguluyor. Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların belirli bir puanı almış olması gerekiyor. Peki KPSS ortaöğretim puanı ile polis olunur mu, polis olmak için kaç puan gerekli?

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI İLE POLİS OLUNUR MU?

        KPSS lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2023 veya 2024 KPSS lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak gerekiyor. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) lise son sınıf öğrencileri ve liseden mezun olan adaylardan öğrenci kabul ediyor.

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        POLİSLİK ŞARTLARI NELER?

        2024 yılında polislik için gereken şartlar şu şekildedir:

        T.C. vatandaşı olmak.

        Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması

        Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi.

        KPSS baraj puanını geçmek.

        Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

        Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması

        Ceza almamış olması

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