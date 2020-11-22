Kamu personeli olmak isteyen ortaöğretim mezunu vatandaşlar bugün KPSS Ortaöğretim sınava girecekler. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar ve yakınları KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?

15-30 Eylül tarihleri arasında başvuru işlemleri yapılan 2020 KPSS ortaöğretim için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde yani bugün uygulanacak olan sınav, saat 10.15'te başlayacak. 2020 KPSS ortaöğretim 130 dakika sürecek. Resmi olarak 12:45'te bitecek olan sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınav belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak.

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adayların sınav günü yanlarında sına giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmaları zorunludur aksi takdirde sınava alınmayacaklardır.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI