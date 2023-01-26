MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim olduğunda haberimizde yer alacaktır.