KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS lisans ve KPSS ÖABT sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar KPSS sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

22 Ekim 2020.

E-DEVLET ŞİFRESİYLE ÖSYM AİS'E KAYIT İŞLEMİ AÇILDI!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.